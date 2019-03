La “scuola verde” lancia il mercatino del riuso

Due oggetti per ogni bambino, due per ogni adulto, pronti per essere barattati. Il “mercatino del riuso” promosso dalla scuola primaria “Giuliani” di Azzio andrà in scena domani – mercoledì 20 – per la prima volta nel campo sportivo del piccolo centro valcuviano e, per questa volta, sarà riservato solo agli alunni e ai loro genitori.

Nello stesso tempo però è anche un segnale dato a tutto il paese nella direzione della sostenibilità ecologica. L’istituto ha infatti aderito al programma per diventare “Green School” e, oltre a una serie di incontri e iniziative dedicate all’ambiente (tra cui il recente carnevale con maschere realizzati con materiali riciclati) ha deciso di dare vita proprio a un mercatino per dare nuova vita a oggetti che altrimenti sarebbero finiti nei cassetti. O nella raccolta dell’immondizia.

Il programma è semplice: ogni alunno della scuola porterà al mercatino due oggetti a cui non è più interessato e ne potrà scegliere (in cambio) altri due tra quelli esposti dai compagni di scuola. A seguire, anche i genitori faranno lo stesso. L’iniziativa comincerà alle ore 14 per i bimbi (fino alle 16) mentre gli adulti sono attesi tra le 16,30 e le 18.