La vita nascosta dei boschi: il laboratorio

La vita nascosta nei boschi svelata da impronte, tracce e persino morsi di oggi e di milioni di anni fa. Un mondo tutto da scoprire sabato 9 marzo, al museo Insubrico di Storia naturale di Clivio alle ore 14.30 con “Chi ha lasciato queste tracce?”, il laboratorio per bambini promosso dalle Guide del Monte San Giorgio.

Nelle vesti di investigatori del mondo vivente i piccoli partecipanti sapranno ricostruire la vita degli animali. Come le orme raccontano le piste degli animali, i segni di morsi ci permettono di scoprire che ha consumato un pasto, una spiumata ci racconta di un efferato omicidio e case abbandonate conservano le tracce dei vecchi inquilini. In questo modo da pochi elementi si potrà scoprire la vista nascosta dei nostri boschi.

La scoperta si farà più intrigante quando si andrà ad indagare su animali che sono scoparsi molti milioni di anni fa, non prima di averci lasciato delle tracce da riportare alla luce. È raccomandato ai partecipanti di essere pronti a sporcarsi i vestiti nella conduzione della ricerca.

È prevista una piccola pausa per chi vorrà portarsi una merenda e non restare a corto di energie. La partecipazione costa 5 euro a bambino, con ingresso gratuito per gli adulti accompagnatori.

Il Museo Insubrico di Storia Naturale è in via Manzoni 21, a Clivio.

Per info e prenotazioni info@guidemsg.it oppure 351 2522982.