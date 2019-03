Lettura animata e merenda con l’Agente Speciale Biscia Dorata

L’associazione Vivere Crenna, in collaborazione con la Libreria Millestorie di Fagnano Olona e con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Cultura, propone la lettura animata con una breve lezione di Yoga del libro Agente Speciale Biscia Dorata e il Maestro scomparso di Laura Orsolini e Lorena Pajalunga, edito da La Memoria del Mondo editrice.

L’evento si terrà domenica 31 marzo alle ore 15.30 in Villa Delfina, in via Donatello 9/a a Crenna di Gallarate.

L’Agente Speciale Biscia Dorata è tornato e stavolta ci porterà in India a conoscere i bambini della scuola di Yoga di Rishikesh che hanno bisogno di aiuto. Rientrato dalla sua corsa mattutina, davanti alla porta di casa Biscia Dorata trova un animale che non aveva mai visto prima. È nero, pennuto, col becco giallo. È un merlo indiano che gli chiede aiuto. Il maestro Baba è sparito e i bambini della scuola di Yoga sono rimasti soli. Come farà Biscia Dorata a risolvere il caso?

Un viaggio nella lontana India porterà l’Agente Speciale a compiere una nuova avventura alla scoperta dello Yoga.

Laura Orsolini leggerà la storia del grande ritorno di Biscia Dorata mentre Lorena Pajalunga coinvolgerà i bambini in una lezione di Yoga. Insieme poi creeranno Biscia Dorata con un calzino. Hai già la tua Biscia? Portala con te, farà Yoga insieme a noi.

Al termine merenda per tutti.

L’evento è gratuito, prenotazione consigliata al 335.7603449 oppure via email ad anna.locarno@alice.it

Laura Orsolini è libraia della Libreria Millestorie, consulente editoriale, scrittrice per adulti e per bambini. Insegna Scrittura creativa.

Lorena Pajalunga presidente dell’Associazione Italiana Yoga per Bambini. Scrittrice, docente di Yoga, laureata in scienze dell’educazione con master in Neuroscienze.