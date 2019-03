Nuovo parcheggio al T2, altri 3700 posti auto per la lunga sosta a Malpensa

Arriva il maxiparcheggio al Terminal 2 di Malpensa. Un investimento di Sea per migliorare l’accessibilità dell’aeroporto, in vista in particolare della chiusura per tre mesi dell’aeroporto di Linate.

«Sea si sta preparando con attenzione e impegno alla chiusura dell’aeroporto di Linate dal 27 luglio al 27 ottobre. Per questa ragione la Società sta lavorando con tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio per contenere al massimo i disagi dei passeggeri e dei cittadini».

In questa prospettiva la firma dell’accordo, avvenuta lo scorso venerdì, per la gestione del più grande parcheggio di Malpensa tra l’Immobiliare GAN S.r.l. e SEA S.p.A., è la prima risposta concreta che viene data rispetto alla necessità di potenziamento dei servizi che scaturisce dall’aumento dei passeggeri (il parcheggio aprirà a inizio luglio 2019).

Con 3.700 posti in più l’aeroporto di Milano Malpensa, infatti, amplia la propria offerta raggiungendo così un totale di quasi 15.000 posti auto.

Il nuovo parcheggio, come tutti i parcheggi ufficiali ViaMilano Parking dell’aeroporto, risponde ad alti standard di sicurezza e comodità ed è situato in una posizione strategica, da cui sono facilmente raggiungibili entrambi i terminal, grazie al collegamento diretto con un autobus dedicato.

L’immobiliare GAN, proprietaria dell’area, ha già da qualche settimana iniziato i lavori per la costruzione del nuovo parcheggio che è situato in corrispondenza dell’uscita per il terminal 2 della Strada Statale 336.

SEA sta, nel frattempo, proseguendo nel suo piano di investimenti (15 milioni di euro) sullo scalo di Milano Malpensa per far fronte all’aumento del traffico che interesserà l’aeroporto nei tre mesi di chiusura di Linate. A fine luglio sarà pronta una nuova isola check-in, l’adeguamento del sistema di smistamento bagagli (BHS), l’aumento del numero di postazioni per il controllo digitale dei passaporti e-gate e l’aumento dei varchi pre-filtri di sicurezza.