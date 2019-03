Quel bar che vende libri di storia locale

Il Caffè della Piazza s’affaccia su uno degli angoli più belli di Galliate Lombardo. All’esterno i tavolini, e accanto all’ingresso un divanetto con degli scaffali di legno. Un modo elegante per dare il benvenuto ai clienti. Il bookcrossing ormai è un po’ ovunque ma qui ha tutto un altro “sapore”: i libri sono tanti e il ricambio frequente, spiega Salvatore Marchinu, il titolare del bar. «La mia passione per i libri si manifesta anche così – spiega Salvatore mentre serve caffè ed aperitivi – Il bookcrossing ormai si trova un po’ ovunque ma noi qui lo curiamo molto: la nostra piccola libreria è molto rifornita e sempre piena di nuovi volumi, segno che chi prende, lascia anche i suoi libri».

Poi si entra nel Caffè e sui tavolini il menù è infilato tra le pagine piegate di un libro e tutto attorno ci sono testi sulla nostra provincia. «Sono tutti volumi di Pietro Macchione Editore. Tempo fa gestivo la pagina facebook ma non aveva molto successo, poi ho deciso di cambiare il nome e di chiamarla Book Store Pietro Macchione Editore. Da quel momento l’interesse è cresciuto ed io e mia moglie abbiamo deciso di tentare questa impresa: vendere i libri di Macchione nel nostro bar. A noi interessa promuovere la cultura del nostro territorio e la collaborazione con Pietro Macchione va in questa direzione. La gente cosa ne pensa? È incuriosita, si ferma, guarda e spesso compra. D’altro canto a Galliate Lombardo non ci sono librerie, il nostro è l’unico esercizio che offre questa opportunità».

Il bar è aperto dalle 7 del mattino alle 19 di sera: «Ci piacerebbe lasciare il bookcrossing a disposizione anche la sera, ci penseremo. Insomma, vorremmo creare un piccolo polo culturale: per il momento collaboriamo con la pro loco di Galliate che è molto attiva, diamo una mano con proposte e offrendoci come punto di informazione. Poi speriamo di crescere sempre di più». In fondo cosa c’è di più bello che leggere sorseggiando un tè in una piazzetta di paese?