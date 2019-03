Varesenews lancia il vostro campo estivo 2019

State organizzando campi estivi per bambini e ragazzi? Vacanze in mezzo alla natura, campus tematici sportivi o linguistici? Lo “Speciale Campi Estivi 2019” di Varesenews è lo spazio che fa per voi.

La formula è semplice e offre grande visibilità: coinvolgere tutti gli enti, le associazioni, i gruppi e le singole persone che organizzano attività destinate ai bambini e ai giovani, fornendo loro uno spazio dove promuovere il proprio programma attraverso le pagine di un giornale che da oltre 20 anni accompagna la quotidianità di varesini e varesotti.

Obiettivo finale è offrire alle famiglie uno spazio dove potersi informare per decidere come far trascorrere ai propri figli le giornate estive, per permettere loro di trascorrere del tempo di qualità, imparando e socializzando con i loro coetanei.

Nel 2017 abbiamo avviato per la prima volta l’esperienza dello “Speciale Campi Estivi”, che ha raccolto grandissimo consenso tra i nostri lettori, arrivando a essere visitato da una media di oltre 15.000 persone alla settimana, condiviso su Facebook centinaia di volte e rafforzato dai post Facebook e dalle gallerie fotografiche pubblicate per ciascun campo estivo.

Abbiamo ripetuto l’operazione nel 2018 e ancora una volta sono state tante le realtà che si sono fatte coinvolgere e sono diventate nostre partner:

Sportpiù ed Energicamente

Teen’s Power

CUS Insubria

Associazione Vita a Colori

Canottieri Monate

Idea Village – Gazzetta Summer Camp 2018

Saronno Servizi

Cooperativa Sociale Elaborando

Helen Doron Varese, Valcuvia e Besozzo

CSL (Centro Studi Linguistici)

Cooperativa Sociale NATURart e Cooperativa La Miniera di Giove

Protezione Civile di Varese – Nucelo mobile di Pronto Intervento

Cooperativa Baobab

Cooperativa Educational Team, ProLoco di Varese e piscina comunale di Varese

Laghetto Fonteviva

Centro di Assistenza San Rocco Onlus

ASD Versatility Ranch & Stock Horse Club e Badi Farm

Associazione Culturale Binario 9 3/4

C.A.G. Rainoldi

Canottieri di Varese

Centro Ippico Seprio

CSI Varese

CSI Bisuschio

Gioca Bimbo di Gallarate

ASD Morazzone

ASD Viggiù Calcio

Per informazioni non esitate a scrivere all’indirizzo manuela.degregori@varesenews.it o a contattarci al numero 0332 873168.