Bimba di 6 anni ustionata con una pentola

Una serie di ustioni, alcune di secondo grado, in tre punti del corpo e frutto, a quanto sembra, di uno dei più classici infortuni domestici: una pentola sui fornelli che cade.

A farne le spese una bambina di 6 anni che in quel momento – erano le 11 di oggi, martedì – si trovava in casa in un paese non lontano da Varese alle prese col suo cane. Una distrazione, forse durante un gioco e la pentola che perde stabilità, cade e la investe al braccio, alla coscia e in maniera meno lieve al petto col suo contenuto.

I parenti soccorrono la piccola e avvisano il 118: nel frattempo caricano in auto la bimba e partono andando incontro all’ambulanza che trovano lungo la sp1 nella zona di Buguggiate, rotonda “dell’aereo”.

Sul posto, nel frattempo, si porta anche l’elisoccorso del 118 dell’ospedale Sant’Anna di Como da cui viene sbarcato personale medico.

I sanitari cominciano a medicare e a tranquillizzare e si decide per il ricovero in ambulanza; la sirena non viene accesa per non spaventare la giovane paziente che arriverà al pronto soccorso poco prima delle 12, trasportata da una lettiga dell’Sos di Azzate.

La bambina non è in pericolo di vita, e fonti sanitarie confermano che è stata dimessa prima delle 14.

