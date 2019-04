Bungaro e Marcolli vincono sul traguardo di Crenna

Grande successo per il secondo Gran Premio di Crenna Trofeo Marco Limido a.m. , gara di ciclismo per la categoria Esordienti primo e secondo anno promossa dalla SC Crennese.

Galleria fotografica Trofeo Marco Limido Crenna 2019 4 di 19

I corridori si sono affrontati in due prove distinte una per ogni categoria, sul tracciato di Crenna di Gallarate.

Per quanto riguarda la gara riservata alla categoria esordienti primo anno essa è stata molto controllata e si è risolta con una volata di gruppo sull’impegnativo traguardo di piazza Repubblica: si è classificato al primo posto il rappresentante del team Busto Garolfo, Giuseppe Bungaro, che ha preceduto in volata Guerino Francesco del ASD Cicli Biringhello e Matteo Spinoni del G.S. Prealpino ASD.

Con il piazzamento al secondo posto del secondo Gran Premio di Crenna Guerino Francesco ha conservato la maglia di leader della Challenge Sandro Gianoli a.m.

Il vincitore del GPM dedicato alla bandiera della Società Ciclistica Crennese Francesco Prina è stato Camiolo Matteo

Per quanto riguarda la gara riservata alla categoria esordienti secondo anno essa si è risolta con una fuga di dieci corridori nata a metà gara che ha risolto la competizione e ha avuto un vantaggio massimo di 1 minuto e 40 secondi .

Ha vinto a braccia alzate con uno scatto sull’ultima rampa prima del traguardo Milo Marcolli, team Busto Garolfo vincitore anche lo scorso anno nella categoria inferiore. Vincitore del GPM dedicato a Francesco Prina è stato Petìrracchione Alessandro.

Il trofeo Marco Limido è stato vinto dal Team Busto Garolfo in entrambe le categorie.

«Presenti come spettatori sul percorso il Presidente FCI del Comitato Provinciale di Varese, Massimo Rossetti, la Vice Presidente FCI del Comitato Provinciale di Varese Miriam Martinoli e la Responsabile degli Esordienti per il Comitato Regionale Lombardo Chiara Mariani e gli ex professionisti Miro Palazzi e Mario Lanzafame» sottolinea la S.C. Crennese nel comunicato di chiusura della manifestazione. «Grazie a tutti i collaboratori e arrivederci alla prossima edizione!»