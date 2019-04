Claudio Marelli presenta il suo romanzo L’ultimo indizio

Sabato 5 aprile 2019, la sala civica dell’antico Palazzo Comunale ospita l’incontro con l’autore Claudio Marelli, che presenterà il suo nuovo avvincente giallo “L’ultimo indizio”.

«Avendolo letto personalmente posso assicurarvi che si tratta di un libro molto coinvolgente» dice l’assessore alla cultura Daniela Rabolli. «La trama intricata, i ricorrenti colpi di scena, rendono la lettura molto interessante, scorrevole e piacevole. Inoltre, l’ambientazione è molto vicina a noi, quindi, oltre ad essere un giallo avvolto nel mistero, possiamo trovare dei luoghi che conosciamo e che ci rendono ancora più partecipi alle vicenda».

Dopo la presentazione del libro, l’autore verrà intervistato dal noto avvocato Fabio Schembri, sentito nominare anche in televisione per il caso “Olindo e Rosa” di cui si è occupato in prima persona.

L’appuntamento è all’antico palazzo comunale, via Ronchetti, Cavaria con Premezzo, ore 21:00.