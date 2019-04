“Dentro” le montagne con Cai e Unex

Dentro alle montagne, con il Cai Gallarate, gli speleologi di UNEX project e il CAI Somma Lombardo.

“Esistono dei luoghi dentro le nostre montagne, in cui il buio ed il silenzio sono sovrani. Esistono dei luoghi naturali, o scavati dall’uomo, che solo poche luci riesco ad illuminare. Unex Project del CAI Gallarate, insieme al CAI di Somma Lombardo, propongo una serata per mostrare il lato nascosto delle nostre montagne. Due serate per parlare di miniere e ipogei antropici. Un salto nel buio a scoprire i tesori del sottosuolo varesotto con foto, filmati e racconti. Un salto dentro la storia, per ripercorrere le scoperte speleologiche, approfondirne la scienza e scoprire luoghi magici”.

“Vi porteremo alla scoperta delle miniere, dei bunker della seconda guerra mondiale e di tutti gli ipogei scoperti e studiati dal gruppo nella provincia di Varese, ripercorrendone la storia ed analizzando passo dopo passo le loro evoluzioni”.

La serata si svolgerà giovedì 4 aprile, nella sede del CAI Somma Lombardo, in Via Briante 23, ore 21:00.