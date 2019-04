I pericoli del cyberbullismo, ne parlano due esperti

Si intitola “I click che fanno male” la serata organizzata per oggi – mercoledì 10 aprile – a Gemonio grazie alla collaborazione tra il Comune, la Pro Loco e il locale Centro Anziani.

Alle ore 21, negli spazi del Centro Polivalente di via Curti (ingresso libero), si parlerà del fenomeno del cyberbullismo, dei rischi e delle conseguenze di un utilizzo poco consapevole della tecnologia e del web. Un’occasione valida in particolare per genitori ed educatori.

Due le relatrici chiamate a parlare di questa tematica, importante e attuale: la dottoressa Francesca De Taddeo, psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta sistemico-relazionale in formazione, e la dottoressa Federica Grilanda, psicologa dell’età evolutiva e psicologa scolastica.