Pioggia e vento, interventi dei vigili del fuoco nella notte

Il ritorno (da molti atteso) della pioggia e del vento hanno provocato qualche problema, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile.

Non certo una situazione d’emergenza, ma che comunque ha richiesto diversi interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco dei diversi distaccamenti della provincia (foto d’archivio).

A Busto Arsizio le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza pezzi di coperture in lamiera che si sono staccati da un edificio e che minacciava di cadere in strada, in via Gozzano (zona grattacielo).

I pompieri sono intervenuti per piante cadute su sede stradale anche a Bodio Lomnago, Gerenzano, ancora a Busto Arsizio. In generale i problemi hanno riguardato solo la parte di pianura e di collina della provincia, non ci sono stati problemi nella zona montana e prealpina.

Immancabili, comunque, anche alcuni interventi per incidenti stradali, tra cui uno a Bardello nella serata di mercoledì (un ferito in codice giallo, un uomo di 32 anni) e un ribaltamento – senza feriti – a Malnate.