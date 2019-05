Assicurazioni auto Varese, ecco le tre più economiche

L’assicurazione auto è uno dei costi a cui prestare attenzione quando si possiede un veicolo. Per ridurre i costi e attivare una polizza auto che riesca a garantire una copertura assicurativa il più completa possibile, è necessario confrontare diverse proposte disponibili sul mercato, senza dimenticare le garanzie accessorie da affiancare, eventualmente, alla polizza RC Auto.

Per individuare le assicurazioni auto più economiche per chi vive nella città di Varese è possibile affidarsi al comparatore di polizze RC Auto di SosTariffe.it che consente, in pochi minuti, di confrontare i preventivi di tutte le principali compagnie assicurative in Italia offrendo una panoramica completa sulle migliori soluzioni da attivare per assicurare il proprio veicolo e sulle reali possibilità di risparmio.

Una volta fissato un singolo parametro, in questo caso la residenza nel comune di Varese, il costo della polizza auto dipenderà da un gran numero di altri fattori. Oltre che dalle varie proposte delle singole compagnie assicurative, infatti, il costo finale della polizza auto sarà influenzato dal modello di auto da assicurare, dalla classe di merito e dal numero e dal tipo di garanzie accessorie che si desidera abbinare alla sola polizza RC Auto che, ricordiamo, è l’unica polizza obbligatoria per poter circolare e sostare con il proprio veicolo in una strada pubblica.

Al fine di individuare le assicurazioni auto più economiche, quindi, impostiamo un profilo generico di automobilista (uomo, 40 anni, residente a Varese, Fiat Panda di terza serie da assicurare, 1° classe di merito) e procediamo con il confronto dei vari preventivi delle varie compagnie presenti sul mercato assicurativo italiano.

E’ chiaro, in ogni caso, che al variare anche di un solo parametro, le compagnie assicurative andranno a proporre dei prezzi differenti. Per un’idea ben precisa in merito ai costi reali per assicurare il proprio veicolo, quindi, è necessario affidarsi alla comparazione utilizzando i propri dati.

Ecco, quindi, le assicurazioni auto più economiche da attivare per chi risiede nella città di Varese.

1) Genialloyd

Una delle assicurazioni auto più convenienti per chi vive a Varese viene proposta da Genialloyd. Per il profilo di automobilista considerato, infatti, la polizza auto di Genialloyd costa 413 Euro. Il prezzo in questione si riferisce alla sola polizza RC Auto che viene proposta con l’opzione Guida Libera, ovvero con la possibilità per qualunque automobilista autorizzato dal proprietario del veicolo di poter guidare la vettura assicurata. La polizza auto proposta da Genialloyd presenta un massimale di 6.100.000 Euro per sinistro, sia per quanto riguarda i danni alle cose che alle persone coinvolte nel sinistro

Limitandosi all’analisi dei costi della sola copertura RC Auto, l’unica obbligatoria per poter circolare, la polizza proposta da Genialloyd risulta la soluzione più economica per assicurare un’auto a Varese in questo momento. Tra i principali vantaggi della polizza, inoltre, c’è l’opzione di Guida Libera che, solitamente, viene proposta dalle compagnie con un costo aggiuntivo.

2) Verti

Tra le assicurazioni auto più convenienti a Varese troviamo anche la polizza di Verti che ha un costo, per la sola polizza RC Auto, pari a 518 Euro. Questa polizza include l’opzione Guida Esperta che vincola l’automobilista che si mette alla guida del veicolo assicurato ad avere più di 23 anni di età ed ad aver conseguito la patente da almeno 2 anni. E’ possibile richiedere anche l’opzione Guida Libera con una maggiorazione del premio assicurativo.

La polizza auto proposta da Verti presenta un massimale per sinistro pari a 6,5 milioni di Euro per i danni alle persone e 2 milioni di Euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Da notare, inoltre, che la polizza di Verti include una parziale rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro). In questo caso, infatti, la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del conducente è limitata ad un importo massimo di 2.500 Euro.

3) ConTe.it

Un’altra ottima soluzione economica per sottoscrivere un’assicurazione auto a Varese viene proposta da ConTe.it con la polizza ConTe.it Satellitare. Questa polizza auto ha un costo di 530 Euro ed include, oltre alla copertura RC Auto, anche la garanzia accessoria di assistenza stradale e l’installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo satellitare che garantirà il servizio di geo-localizzazione e ritrovamento del veicolo stesso in caso di furto.

Questa polizza presenta un massimale pari a 6.070.000 Euro per i danni alle persone e di 1.220.000 Euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel singolo sinistro. Da notare, inoltre, che la polizza auto di Con.Te.it include l’opzione di Guida Esclusiva, limitando l’utilizzo del veicolo assicurato ad un solo conducente. La richiesta delle opzioni di guida Esperta o Libera andrà a comportare un costo extra da sommare al premio assicurativo indicato in precedenza.

La tabella qui di seguito riassume, in breve, le caratteristiche delle assicurazioni auto più economiche attualmente disponibili a Varese per il profilo generico utilizzato per il calcolo.