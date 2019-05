Castiglione come la vorrei: confronto a tre davanti ai cittadini

Salone di Monteruzzo al gran completo ieri sera per il confronto elettorale fra i tre candidati sindaci, organizzato da Varesenews e da Cos – Castiglione Olona Servizi.

Più di 100 persone, oltre alle squadre dei tre candidati, hanno seguito con interesse il dibattito, aperto dal saluto del direttore di Varesenews Marco Giovannelli e da una serie di domande “stuzzicanti” di Cristian Filieri, amministratore di Cos.

Dopo essersi brevemente presentati Gerolamo Fumagalli, di “Una mano per Castiglione”, Francesca Porfiri di “Più Castiglione” e Giancarlo Frigeri di “Insieme per Castiglione” hanno risposto ad una serie di domande su temi scelti da Varesenews.

Cinque i temi che sono stati affrontati: il futuro dell’importante centro storico di Castiglione, il tema della sicurezza nelle sue diverse declinazioni e quello del lavoro, ma anche la mobilità e i trasporti e la tutela dell’ambiente.

La serata ha evidenziato le rispettive “visioni” dei candidati riguardo alle problematiche e al futuro del paese, ma è stata anche l’occasione per mettere sul tavolo diverse proposte concrete sulle questioni che riguardano direttamente la qualità della vita dei castiglionesi.

C’è stato poi uno spazio per la presentazione delle rispettive squadre, dove in questa tornata elettorale non mancano i volti nuovi, con diversi giovani desiderosi di mettersi a servizio della comunità.

Una serata interessante, che ha evidenziato le linee guida delle tre liste e la personalità dei candidati sindaci, ma soprattutto la grande passione per il paese che, al di là delle diverse visioni, sicuramente li anima.