La videolaparoscopia in 3D per l’urologia del Circolo

Dall’inizio di maggio, l’urologia dell’ospedale di Circolo ha iniziato a utilizzare una strumentazione operatoria in tre dimensioni, grazie alla videolaparoscopia 3D.

Un salto di qualità tecnologico che permette maggiore precisione negli interventi sui reni per patologie oncologiche ma che, in prospettiva, potrà estendersi anche al trattamento di altre patologie.

La tecnica permette una maggiore velocità di esecuzione, il sanguinamento è ridotto al minimo, mentre raggiungono livelli eccellenti la raffinatezza e la precisione dell’atto chirurgico.

In poche settimane, l’équipe del Dott. Giovanni Saredi, Responsabile dell’Urologia varesina, ha eseguito con questa nuova tecnologia 4 interventi di enucleoresezione di neoformazioni renali e 4 nefrectomie, attestandosi come l’unico centro nell’area insubre ad utilizzare la videolaparoscopia 3D.

È stata acquisita, inoltre, una nuova ottica, cioè una sorta di telecamera, che permette di intervenire in videolaparoscopia anche nell’ambito dello scavo pelvico, dove le dimensioni sono molto più contenute. Con questa metodica, sono già state eseguite in videolaparoscopia 3D 5 prostatectomie radicali e altre sono già in programma.

Complessivamente, ogni anno, l’Urologia varesina esegue oltre 1300 interventi chirurgici.

L’équipe urologica è composta da dieci specialisti che eseguono in media 3 interventi sul rene alla settimana e altri 3 sulla prostata, senza contare tutta l’attività endoscopica.

«Sono davvero soddisfatto di poter dire che adesso, in Urologia, tutta la chirurgia oncologica viene eseguita con tecnica 3D – conclude il dott. Saredi – Questa tecnologia, insieme alla dotazione di laser per il trattamento della iperplasia della prostata, in particolare i laser Olmio 105 Watt e e Tullio 200 watt, rende la strumentazione urologica a nostra disposizione davvero all’avanguardia».