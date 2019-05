Lavori in A8, occhio alle limitazioni

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 03:00 di martedì 21 maggio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Lainate, verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali:

-in entrata verso Milano: Lainate/Arese, al km 7+200;

-in entrata verso Varese: Legnano, al km 16+000.