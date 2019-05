I Patrini tornano in campo a Malnate contro i cagliaritani

I Patrini, nel prossimo weekend del 1 e 2 giugno, saranno di nuovo sul diamante di Malnate contro le squadre cagliaritane: Tigers e Thurpos.

Appuntamento di baseball per ciechi e ipovedenti al “Gurian Field” a in via Monsignor Sonzini con la 5° e 6° partita di campionato italiano LIBCI Lega Italiana baseball Ciechi e Ipovedenti.

Il programma prevede sabato 1 giugno, ore 14 i Patrini affrontare i Tigers Cagliari. Domenica 2 giugno alle ore 11 invece i malnatesi affronteranno i Thurpos Cagliari.

Dopo 3 sconfitte contro le squadre favorite nel campionato, i Patrini si sono rialzati andando a vincere lo scorso 12 maggio a Perugia contro la Roma All Blinds.

Ora, la squadra, in questo weekend, invita tutti: tifosi e curiosi ma rilancia anche un caloroso invito a giovani o meno giovani con disabilità visiva a conoscere questo adrenalinico sport.

Mancheranno poi 4 partite a concludere a fine giugno il campionato per stabilire le prime 4 che si giocheranno la finale e per i Patrini i giochi sono ancora tutti aperti!