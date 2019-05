Tramite asta telematica vendita orologi Rolex e Audemars Piguet

L’Istituto Vendite Giudiziarie è stato incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio di porre in vendita orologi di importante rilevanza storica. I marchi degli orologi e dei componenti in vendita sono Rolex e Audemars Piguet.

La vendita si effettuerà in modalità telematica, sul sito www.benimobili.it, dal 6 maggio al 10 maggio 2019 e le foto dei pezzi sono disponibili nella galleria fotografica e sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie. Presso la sede di via Valgella 11 sarà inoltre possibile vedere gli orologi il giorno 7 Maggio dalle 9:00 alle 12:00.

Al link indicato qui di seguito è possibile accedere alla vendita tramite asta telematica, ma per accedervi occorrerà essere registrati sul sito www.benimobili.it.

Se gli orologi proposti in questa vendita non sono di vostro interesse vi invitiamo a ricontrollare periodicamente il sito dal momento che l’Istituto Vendite Giudiziarie nei prossimi mesi metterà in vendita ulteriori lotti di sicuro interesse

