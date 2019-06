Incontri d’autore: protagonista Giovanni Grasso

Un primo romanzo, dopo anni trascorsi come consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lunedì sera – 17 giugno – saranno protagonisti a Palazzo Estense Giovanni Grasso e il suo “Il caso Kaufmann”, opera in concorso per il cinquantesimo premio letterario Giovanni Comisso. Appuntamento alle 21.00 in Salone Estense, per una serata inserita nel programma di “Incontri d’autore”.

A dialogare con l’autore, dopo i saluti del sindaco Davide Galimberti, sarà il consigliere comunale Enzo Laforgia.

Ambientato nella Germania degli anni Trenta, il testo racconta una storia d’amore e di ingiustizia spaventosamente attuale e analizza l’importanza di decidere da che parte stare. “Il caso Kaufmann”, infatti, spinge il lettore a riflettere sulle conseguenze dell’odio e sulle piccole azioni che possono cambiare il corso degli eventi, mostrando la dolcezza di un amore nato in un’epoca dominata dalla follia e dalla totale perdita di umanità.

Giovanni Grasso, nato a Roma nel 1962, è giornalista parlamentare e saggista e dal 2015 riveste al Quirinale la funzione di consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione. Tra le sue pubblicazioni figurano le biografie di Oscar Luigi Scalfaro e di Piersanti Mattarella e i Carteggi Sturzo-Rosselli e Sturzo-Salvemini. È autore anche di numerosi documentari televisivi di carattere storico.