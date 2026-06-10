Scontro tra auto e moto a Sant’Ambrogio, ferito un 27enne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno a Varese. Poco prima delle 19, all’incrocio tra via Manin e via Oriani, a Sant’Ambrogio, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nello scontro è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 27 anni, trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo.