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Scontro tra auto e moto a Sant’Ambrogio, ferito un 27enne

L'incidente poco prima delle 19 all'incrocio tra via Manin e via Oriani. Sul posto ambulanza, automedica e polizia locale

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Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno a Varese. Poco prima delle 19, all’incrocio tra via Manin e via Oriani, a Sant’Ambrogio, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nello scontro è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 27 anni, trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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