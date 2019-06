Tetto in fiamme a Besozzo

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di domenica 30 giugno a Besozzo. La chiamata di allarme arrivata alla centrale operativa era per un tetto in fiamme intorno alle 20.

Uomini e mezzi sono stati così inviati in via Chiavenna. I vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Laveno, Ispra e Varese hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Le cause sono ancora da accertare.