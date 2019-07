Fuochi d’artificio, rinviati al 31 agosto

Rinviati al 31 agosto i fuochi d’artificio di Sesto Calende. Lo spettacolo pirotecnico previsto per sabato 27 luglio è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. L’appuntamento sul lago è dunque rinviato a fine agosto, così come il programma pensato dall’associazione Pro Sesto e dall’amministrazione comunale che vedeva concerti durante la serata, mercatini e gonfiabili per i più piccoli.