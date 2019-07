Leonardo, nel primo semestre risultati in crescita. Bene anche gli elicotteri

Risultati del primo semestre 2019 ancora in crescita: ottima performance commerciale e ordini a +34%.

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha esaminato e approvato all’unanimità i conti con una serie di indicatori ritenuti dal gruppo tutti positivi.

Le acquisizioni di nuovi ordini presentano, rispetto al primo semestre del 2018, un significativo incremento (33,5%) principalmente riconducibile all’Elettronica per la Difesa e Sicurezza che ha beneficiato di importanti acquisizioni nell’Area Europa e in Leonardo DRS ed, in misura inferiore, agli Elicotteri.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “I risultati ottenuti sono ancora una volta in linea con le attese e abbiamo ottenuto un’ottima performance commerciale sia nei mercati domestici sia in quelli internazionali. Confermiamo la Guidance 2019 e continuiamo ad essere focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto alla crescita sostenibile e alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

Bene il settore degli elicotteri

Il settore degli elicotteri è quello che più riguarda da vicino la provincia di Varese. Il primo semestre 2019 conferma l’efficacia del percorso intrapreso lo scorso anno mostrando una solida performance, con Ordini, Ricavi e Redditività in crescita rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

Ordini in aumento rispetto al primo semestre 2018 grazie ai maggiori ordini registrati in ambito militare-governativo. Tra le principali acquisizioni del semestre si segnalano i contratti relativi alla fornitura di 23 elicotteri tattici NH90 per il Ministero della Difesa spagnolo e la fornitura di 4 elicotteri AW101 navali multiruolo per il Ministero della Difesa polacco, oltre agli ordini relativi alle attività di Customer Support and Training.

Ricavi in crescita rispetto al primo semestre 2018 per effetto delle maggiori attività su programmi militari-governativi che hanno più che compensato lo slittamento di alcune consegne di elicotteri per clienti civili (nel primo semestre 2019 sono state registrate complessivamente 61 consegne di nuovi elicotteri rispetto alle 77 consegne del primo semestre 2018).

Sul settore elicotteri l’EBITA è in crescita rispetto al primo semestre 2018 per effetto dei maggiori ricavi e del miglioramento della redditività, che nel semestre ha beneficiato di un mix di attività svolte su programmi militari- governativi e attività di Customer Support and Training particolarmente positivo nonché della revisione dei termini del pension scheme UK.

I risultati del gruppo

I dati di principali sui risultati del primo semestre 2019 di tutto il gruppo: