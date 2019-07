Letture animate al parco: torna Flashbook 2019

Leggere ad alta voce ai bambini all’aperto, in qualsiasi momento della giornata, per avvicinarli fin dai primi anni al magico mondo della lettura: questa l’idea di Flashbook, che da anni promuove la pratica della lettura ad alta voce tra i bambini delle scuole dell’infanzia, senza confinarle tra le mura domestiche o esclusivamente al momento prima di andare a dormire.

L’appuntamento di quest’anno è venerdì 5 luglio al parco di Villa Montevecchio alle ore 17.30.

«Flashbook è un evento nazionale che promuove letture ad alta voce – spiega Consuelo Sozzi, presidente di Samarate loves books – con moltissimi eventi a luglio, in tutta Italia». Samarate vi aderisce ormai da cinque anni consecutivi e i risultati, secondo Sozzi, sono sempre soddisfacenti. «Ci è piaciuta subito quando l’abbiamo scoperta, perché promuovere questo tipo di pratiche è proprio nello stile di Samarate loves books», associazione attiva sul territorio samaratese e che da anni promuove la pratica della lettura ai più piccoli, ormai sempre più diradata.

Un motivo di vanto per il comune di Samarate, l’unico delle nostre zone a partecipare:«A fine luglio sul sito di Flashbook si può trovare una mappa di tutte le città che hanno aderito e Samarate è l’unico della provincia, i più vicini a noi sono quelli di Milano». Le lettrici dell’associazione cittadina proporranno una vasta gamma di letture, dai classici alle letture per l’infanzia, dopo averle concordate con gli organizzatori. L’obiettivo? Trasmettere la passione e l’interesse della lettura ai più piccoli e non solo, anche ai genitori, nella speranza che, una volta tornati a casa, continuino questa bella pratica.

A fine lettura, Flashbook chiede di scattare una foto a tutti i piccoli lettori che si coprono il viso con i libri letti in giornata, così da poter condividere e rendere virali tutte le realtà che vi hanno aderito.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.