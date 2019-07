Masnago in abiti rinascimentali per il corteo del Palio

Centottanta figuranti hanno sfilato per le vie di Masnago. Il corteo storico dal castello sino al sagrato della chiesa è uno dei momenti più suggestivi del Palio.

In abiti rinascimentali, i residenti hanno ricordato l’amministrazione della famiglia Castiglioni proprietaria del Castello dal 1400 fino all’inizio del 1900 quando venne venduto alla famiglia Mantegazza che portò alla luce i bellissimi affreschi delle sale degli Svaghi e dei Vizi e delle Virtù risalenti al ‘300 e al ‘400.

E proprio a questi affreschi che si rifa’ il corteo storico, imitandone i raffinati costumi e riproponendone le storie come quella del Re di Francia Luigi XII che si racconta aver soggiornato presso il Castello nel 1499.

Il corteo è l’evento più rappresentativo del Palio di inizio estate e sfila dalla prima edizione che risale al 1979. I tamburi e le chiarine conducono il corteo formato dalle rappresentanze di ognuna delle 6 contrade di cui fanno parte i capitani, le prime coppie, le dame e i cavalieri e le damigelle che portano ghirlande di fiori.

Tra i personaggi più rappresentativi ci sono il re di Francia Luigi XII con un falco sulla mano, un cardinale, un sultano e non mancano i cavalli.

Ognuno dei figuranti indossa gli eleganti abiti della collezione del Palio che ogni anno si arricchisce di uno o due pezzi, cuciti a mano inizialmente dalle suore e ora da Alda Macchi, sarta della contrada Paino.

L’organizzazione del corteo è affidata a Stefania Zanzi che insieme alla figlia Federica si occupa con grande pazienza e disponibilità di coinvolgere i figuranti, assegnare i ruoli e distribuire i costumi.

Ma numerosi sono i masnaghesi che collaborano e si impegnano all’organizzazione dell’evento. Servono i permessi per sfilare per le strade, il supporto dell’amministrazione pubblica per la sicurezza, l’acconciatura delle dame, ognuna diversa a seconda dell’abito e della dama, le pettinature delle damigelle, la direzione del corteo e

la custodia degli abiti.

Il parroco, Don Mauro Barlassina, e il coordinatore del Palio, Alessandro Montalbetti ,ringraziano tutti coloro che anche nel 2019 hanno contribuito a fare del corteo storico un’occasione di incontro e aggregazione.

Il Palio di inizio estate si è chiuso domenica 30 e riprenderà il 24 agosto con le messe di contrada che aprono gli eventi della prima settimana di settembre, spettacoli e sport condurranno alla domenica di chiusura, l’8 settembre, quando i giochi della Brenta assegneranno la vittoria alla contrada più valorosa alla quale, insieme alle autorità, verrà consegnato il Cencio 2019.

Degna di nota la Mostra “La Custodia di Terrasanta”, organizzata presso la cripta della chiesa di Masnago, che si terrà dall’1 all’8 di settembre.