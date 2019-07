Polenta, fritto misto e jazz

Luglio si chiude all’insegna dei sapori: sono diverse le sagre che potete trovare in provincia nel fine settimana e, come sempre, non mancano le iniziative per i più piccoli. Fate attenzione al meteo, sabato e domenica sono previste piogge. – Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

SAGRE E FESTE

Varese – Pizza protagonista alla Schiranna con il 2° festival della pizza della Città di Varese ospitato all’interno dell’area feste. Giovedì e venerdì dalle ore 19 insieme a spettacoli di pizza acrobatica e concerti musicali – Tutto il programma

Varese – Riparte la “Festa dello sportivo”: si apre venerdì 26 luglio e proseguirà fino all’11 agosto e si svolgerà a Casbeno in fondo a via Corridoni (l’area verde situata di fronte all’Agricola Home & Garden) – Tutto il programma

Barasso – Nella suggestiva location della colonia elioterapica “Marina Rossi”, dal 2 al 4 agosto, torna la festa degli alpini. Da ormai 50 anni gli alpini festeggiano, invitando tutta la comunità e i vari gruppi della sezione di Varese. – Tutto il programma

Capolago – Continua per tutto il weekend la Festa degli Alpini di Capolago. Aperta a pranzo e cena con tante specialità gastronomiche – Tutto il programma

Ternate – Dal 26 al 28 luglio, nell’area feste del parco Berrini di Ternate, torna SOS dei Laghi in festa per festeggiare i 29 anni dalla fondazione della SOS. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia, all’interno della struttura che è completamente chiusa, climatizzata e rispetta l’ambiente. Tutte le sere musica, ingresso libero – Tutto il programma

Mercallo – Dal 25 al 28 luglio 2019, a Mercallo, torna l’appuntamento con la Festa del Panzerotto. Quattro serate all’insegna del gusto con i mitici Panzerotti affiancati da altre golosità. Sarà possibile gustare olive Ascolane DOP, Picanha (tagliata di manzo), panzerottini dolci, patatine fritte e il classico e immancabile panino con la salamella, il tutto accompagnato da birra Poretti 4 Luppoli e 6 Luppoli, spinate a caduta. Ci saranno uno stand coperto e un’area bimbi all’esterno. Musica e concerti a partire dalle ore 21.00. – Tutto il programma

Brusimpiano – Dal 26 al 28 luglio, a Brusimpiano torna XXL Street Food Festival. Tre giorni dedicati al buon cibo dei truck food, alla birra artigianale e alla musica per un divertente weekend sul lungolago. DJ set, circo all’aperto e giochi gonfiabili per i più piccoli. Qui l’evento Facebook. Per tutti gli aggiornamenti potete visitare la pagina Facebook XXL Street Food Festival. – Tutto il programma

Carnago – Dal 25 al 28 luglio 2019 al Birrificio Settimo Craft House di Carnago torna CBF – Carnago Birra Festival. Torna l’appuntamento con il CBF – Carnago Birra Festival, arrivato ormai alla nona edizione. Dal 25 al 28 luglio Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33, Carnago – Varese) ospita la sua grande festa dedicata alla birra artigianale ed al buon cibo, accompagnati ovviamente da tanta musica live. Come ogni anno il grande parco che del birrificio sarà attrezzato con tavoli, spine e un ampio tendone per garantire il servizio anche in caso di pioggia. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì 26 luglio a LatinFiexpo presso il Ristorante Cubano Guantanamera e l’area ballo MiCuba grande festa per la celebrazione della giornata nazionale dell’indipendenza di Cuba, con la partecipazione delle rappresentanze consolari e di esponenti del Comune di Busto Arsizio. – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Decima Festa della Birra di Gorla Maggiore, dal 26 al 28 luglio, Asd Gorla Maggiore con gli Amici del Calcio organizza “Festa della Birra”. Tre serate spettacolari con ospiti eccezionali – Tutto il programma

BAMBINI

Una fine settimana tra giochi e fiabe. Le iniziative per i più piccoli sono sempre moltissime e anche questo weekend le occasioni per divertirsi e dare spazio all’immaginazione non mancano. Dalle letture in mezzo ad un prato, fino al cinema all’aperto, senza dimenticare le escuRsioni –

INCONTRI

Varese – Domenica Liberty, al Battistero l’omaggio a Tamagno. Il giornalista Mario Chiodetti illustrerà la figura di Tamagno in relazione alla sua permanenza a Varese ma la giornata vedrà anche altre incontri, tra cui laboratori. Appuntamento al Battistero di Velate – Tutto il programma

Luino – Sabato 27 luglio alle ore 18.30 presso Palazzo Verbania di Luino, nell’ambito della mostra “Franco Rognoni. Terrazze” si svolgerà la conferenza “Rognoni, Sereni e Chiara. Dialogo sulla terrazza”. Ne parlano Stelio Carnevali, Federico Crimi, Chiara Gatti. Introdurranno la serata il Sindaco Andrea Pellicini e l’Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli.L’ingresso è libero. – Tutto il programma

Gornate Olona – Una speciale visita guidata alla scoperta delle tante anime del Monastero di Torba. L’appuntamento è per sabato 27 luglio, per un viaggio attraverso la storia millenaria del primo bene FAI, con focus sui cinque secoli in cui è stato cascina, per riscoprire vicende, tradizioni e aneddoti della vita contadina. Le visite guidate sono a cura di Archeologistics e vi permetteranno di vivere una serata molto particolare: si terranno alle 19 e 45, alle 21 e alle 22. – Tutto il programma

JAZZ E FESTIVAL

Varese – È il fine settimana del Varese Jazz Festival che propone concerti da venerdì a domenica a Villa Toeplitz con moltissimi artisti. Il cartellone vede, tra le altre cose, la presentazione, con accompagnamento musicale di sax e chitarra, di un romanzo “swing”, scritto da un amico musicista dalle spiccate tendenze letterarie (venerdì 26 alle ore 19,30) e l’omaggio, surreale, a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci di “Aspettando i Limoni”, a cura di una giovane e talentuosa compagnia di teatro e musica (domenica 28 alle ore 19,30). In particolare, la serata conclusiva del festival vede (alle 21,30) il ritorno a Varese, dopo quasi vent’anni dall’ultimo concerto tenuto in città, di un grande e famoso musicista che qui è nato, ma che vive e opera da quant’anni a Roma: Riccardo Fassi. La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione meteorologica, l’ingresso è libero così come ì libera (non obbligatoria) la sottoscrizione “a cappello”. – Tutto il programma

Luino – Inizia da Luino, il 26 luglio, Jazz in Maggiore. Al Parco a Lago il concerto della cantante newyorchese Joyce Elaine Yuille, pronta ad emozionare gli ascoltatori con il suo timbro inconfondibile.- Tutto il programma

Besnate – Il paese del Varesotto l’ultimo weekend di luglio risuonerà di note jazz grazie al ritorno del Besnate Jazz 2019, dal 27 al 29 luglio. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco di Besnate. Si inizia sabato 27 con la musica brasiliana d’autore a cura di Priscila Ribas e Paulo Zannol, domenica 28 Max De Aloe ed il Moon Quartet (formato da De Loe alla fisarmonica e all’armonica cromatica, Eugenia Canale al pianoforte, dal batterista Nicola Stranieri ed, infine, al basso elettrico Roberta Brighi) e lunedì 29, con Elise Hall Saxophone Quartet (Isabella Fabbri il sax soprano, Chiara Lucchini il sax contralto, Anna Paola De Biase il sax tenore e Alessia Berra il sax baritono) – Tutto il programma

SPORT

Travedona Monate – Si terrà domenica 28 luglio la IX edizione della “Traversata dei Leoni”, la giornata dedicata al nuoto in acque libere organizzata dall’associazione Hic Sunt Leones. Non solo nuoto, ma tanto divertimento e beneficenza. La nona edizione è stata presentata oggi – mercoledì 24 luglio – alla sede della Camera di Commercio di Varese, che ha supportato l’organizzazione con la Varese Sport Commission, che ha l’obiettivo di valorizzare iniziative con potenzialità turistiche sul territorio. – Tutto il programma