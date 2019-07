Cinema all’aperto, spettacoli ed esplorazioni

In barba al caldo afoso di questi giorni, il fine settimana dal 26 al 28 luglio sarà punteggiato di temporali più o meno intensi, previsti in ordine sparso a partire dal tardo pomeriggio e poi nella giornata di sabato, mentre domenica sarà la giornata peggiore di maltempo secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino.

Per questo, in caso di pioggia, si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma delle tante iniziative all’aperto in programma per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie, oppure può essere un’idea anticipare l’uscita all’aria aperta alla serata di questo giovedì 25 luglio: le occasioni non mancano tra un incontro con l’autrice e laboratorio, lo spettacolo di magiche bolle di sapone o un ghiacciolo solidale.

SPETTACOLI

Azzate: la Compagnia Roggero venerdì sera porta in piazza Cairoli lo spettacolo di burattini Il mago di Oz, offerto gratuitamente dalla Pro Loco a tutti i bambini in occasione della Festa di Sant’Anna > Leggi di più

Carnago: venerdì sera il Circolo familiare si trasforma in cinema all’aperto ospitando Esterno Notte per la proiezione sotto le stelle del film di formazione “Alpha – Un’amicizia forte come la vita” > Il film

Malnate: venerdì sera l’ultimo appuntamento della stagione con il “Cinema muro” propone ai bambini e alle loro famiglie l’animazione della Disney “Il viaggio di Arlo” > Leggi qui

Varese: sabato pomeriggio gli attori di Progetto Zattera portano a Villa Mylius la lettura animata de Il Mostro coraggioso > Scopri i dettagli

Venegono Superiore e Castiglione: tre eventi in due giorni, da venerdì pomeriggio a sabato sera per celebrare il “Flash book – Letture a ciel sereno” > L’articolo

Voltorre: si rinnova anche questo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

Varese: si rinnova ogni fine settimana l’appuntamento con “Sali a bordo dell’Apollo 11”, il tour che racconta il primo allunaggio di 50 anni fa, per concludersi con u’immersione totale in quell’esperienza da rivivere in prima persona grazie ai visori 3D > I dettagli nell’articolo

ESCURSIONI

Castelseprio: domenica pomeriggio il Parco archeologico ospita un percorso per famiglie con bambini di età indicativa dai 3 ai 6 anni per scoprire l’antico Castrum e i suoi valorosi guerrieri, di cui vestire i panni, alla scoperta dei costumi longobardi > Per saperne di più

Tradate: porte aperte domenica pomeriggio al Centro didattico del Parco Pineta per visitare il Sentiero Natura, percorribile anche con i passeggini e arricchito da pannelli sulla biodiversità, mentre sul Sentiero Fata sarà possibile giocare con l’App dedicata e sperimentare il campo di orienteering > Scopri di più

Brinzio: un percorso semplice e fresco, ricco d’acqua e di scoperte è quello nei boschi del Parco del Campo dei Fiori tra il Laghetto di Brinzio e le sorgenti dell’Olona a Villaggio Cagnola, in Rasa, lungo il sentiero n.310 > Scopri di più

Fiume Ticino: l’acqua dei corsi d’acqua è la più fresca quindi abbiamo selezionato le sei spiagge dove è possibile tuffarsi in tutta sicurezza > Leggi qui

Laghi: le spiagge bandiera blu nella nostra Terra dei Laghi, tra Maggiore, Monate e Ghirla > Leggi qui

FUORI PORTA

Valbrembo (BG): domenica al Parco faunistico Le Cornelle si celebra il World Tiger Day con una visita guidata ai felini di Educazoo e la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione per la tutela della Tigre siberiana, protagonista della giornata > I dettagli

Alpi Lombarde: escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna > Tutti gli itinerari

Monte Rosa: visite guidate gratuite per tutta l’estate all’Istituto di ricerca e al museo Angelo Mosso, a 3 mila metri di altezza, per scoprire la storia della montagna passata, e quella futura > Scopri come partecipare