Duccio Fantasma e la sua autrice in biblioteca con i bambini

Dopo avergli dato forma con la penna, Giuditta Campello regala anche la voce a “Duccio fantasma” nell’incontro con l’autrice in programma giovedì 25 luglio alle ore 17.30 in Biblioteca a Malnate (in via Vittorio Veneto 2).

La giovane scrittrice torna a Malnate per presentare il suo libro dedicato ad un piccolo fantasma gentile che non spaventa la gente, cucina ottima zuppa di nebbia e ha un’unica grande paura: i bambini! Cosa succede, allora, quando a casa di Duccio si trasferisce una nuova famiglia composta da mamma, papà e il loro piccolino?

Al termine della lettura seguirà un allegro laboratorio.

Partecipazione libera e gratuita.

Età consigliata 4-8 anni.