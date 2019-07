Torna la “Military fest” di Ivantus

Fine settimana ricco di iniziative a Clivio, dove sabato 27 e domenica 28 luglio si svolge la quinta edizione della “Military fest” organizzata dall’associazione Ivantus in collaborazione con il gruppo Alpini Viggiù-Clivio, la Protezione civile Saltrio – Clivio e il Club Veicoli Militari Storici.

La festa, dedicata quest’anno al Corpo dei Vigili del fuoco e alla Protezione civile, si svolgerà al campo sportivo di Clivio, in via Ermizada, ma ci saranno iniziative anche in paese e al Colle Sant’Elia.

La festa prende il via sabato a mezzogiorno con l’apertura delle cucine. Alle 15 si potranno ammirare i mezzi militari storici in tour su percorso in strada e fuoristrada.

In serata si cena dalle 19.30 con tante risate garantite dal cabaret con musica comica e popolare del gruppo “Giuinott de la Martesana“.

Domenica 28 luglio alle 8,30 il ritrovo al campo sportivo di Clivio e la partenza della sfilata. Alle 9,30 colazione al Colle Sant’Elia, dove alle 10 sarà celebrata la messa con l’accompagnamento del Coro Stella Alpina Valceresio.

Alle 11.15 l’ammassamento ai parcheggi di via Plinio, a Clivio, dove alle 11.45 partirà la parata con i Vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile, associazioni e autorità, accompagnate dalla Banda dei Vigili del fuoco e la Fanfara dei Bersaglieri di Melzo. In conclusione della parata è prevista la cerimonia ufficiale al Monumento ai Caduti.

Stand gastronomico attivo dalle 12,30. Nel pomeriggio è in programma “Tour in Italia”, tra paesaggi naturali e territori patrimonio dell’Unesco.

In serata si cena dalle 19. Poi gran finale con concerto della band “Effetto Vip” e spettacolo di fuochi d’artificio.

Con il patrocinio di Comune di Clivio, Comune di Saltrio, Comune Di Viggiù, Comune di Besano, Comune di Varese, Provincia di Varese, Comunità Montana Del Piambello, Regione Lombardia, Consiglio regionale della Lombardia.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con Banda Anvvfv di Magenta, Fanfara Bersaglieri A. Caretto di Melzo, Bersaglieri di Morazzone sezione “MOVM Maggiore Giuseppe La Rosa”, Protezione Civile Viggiù, Unità Cinofila da Soccorso di Vedano Olona, Coro Stella Alpina Valceresio, Sezione Fante Nazionale Milano Territoriale, Soms Clivio, Haflipinz Ticino, Gruppo Alpini di Saltrio, Frecce Tricolore 105 Valtellina e Valchiavenna, AMO amici del Monte Orsa, Gruppo Speleologico Prealpino, La Cinquantanovesima Airsoft Team Varese, Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, Carosello Storico 3 Leoni, I fazzulett.

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Qui la locandina con i dettagli del programma