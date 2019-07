Riparte la “Festa dello sportivo”

Si apre venerdì 26 luglio e proseguirà fino all’11 agosto, la tradizionale “Festa dello sportivo” organizzata dal Casbeno Calcio, rappresentata dalle due storiche persone che hanno da sempre dedicato anima e cuore al sodalizio sportivo: Abele Tamborini e Carlo Bigi.

Una manifestazione resa possibile grazie anche a un gruppo di volontari che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo per la perfetta riuscita della festa, lavorando incessantemente per 2 settimane, insomma, uno squadrone affiatato, al quale la società sarà sempre grata.

Come nelle scorse edizioni anche quest’anno il menù offrirà ai visitatori svariate prelibatezze, dalla trippa alla polenta e asino, dal fritto misto alla grigliata di carne, salamini alla griglia, nervetti, patatine fritte e tanto altro. Il tutto si svolgerà a Casbeno in fondo a via Corridoni (l’area verde situata di fronte all’Agricola Home & Garden).

Per tutta la durata della manifestazione si potrà pranzare e cenare all’aria aperta in mezzo al verde e tutta la struttura sarà interamente coperta da tendoni.