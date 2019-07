Yoga, asinelli e scacchi: torna Bimbinzoli

Bambini protagonisti del pomeriggio al Parco di Villa Inzoli domenica 14 luglio per una nuova edizione di Bimbinzoli, la manifestazione che il Parco suggestivo della Villa.

La festa inizierà alle ore 16 in bianco e nero con una serie di postazioni per giocare a scacchi e una scacchiera gigante nel prato per il primo approccio al gioco, a cura di Giorgio Grigioni.

Contemporaneamente, in un’altra area del prato, il micronido “La casa degli asinelli” predisporrà uno spazio adatto ai primi contatti con gli animali della (sua) fattoria: il galletto Poppy, le tartarughe Remi, Casper e Mela, i coniglietti Trudino, Daisy e Batuffolo oltre, naturalmente agli asinelli.

Mentre in villa sarà disponibile un aperitivo per i più grandi.

Dalle ore 17 è prevista una lettura animata con laboratorio creativo a cura dei Baobab cooperativa sociale onlus e a seguire, dalle ore 18, l’introduzione allo Yoga “Salutiamo il sole d’estate”, a cura di Yoga pilates lab con 12 brevi filastrocche.

A partire dalle ore 18 e fino a chiusura alle ore 22 i ragazzi della cooperativa San Carlo, gestore del Parco, apriranno lo stand gastronomico con salamelle, patatine e nuggets di pollo.

Per maggiori informazioni scrivere a commerciale@cooperativasancarlo.it oppure 345 8971645.