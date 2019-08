Addio a Tino Zonca, alpino e fine musicista

Si è spento oggi, all’età di 91 anni, lo storico maestro e fondatore del Coro Alpino sestese, Celestino Zonca.

Molto conosciuto e amato in città era noto per la sua grande passione per la musica.

Direttore, insegnante e fine musicista, Tino Zonca è stato anche tra i fondatori della Banda sestese “degli Stunaà”.