Airport handling, pronto lo sciopero a Linate e Malpensa

«Da mezzanotte alle 23.59 di venerdì 6 settembre, tutto il personale di airport handlingdi Malpensae Linatesarà in sciopero». Questo l’annuncio, perentorio, di cub trasporti. Il sindacato, che si occupa tra gli altri dei lavoratori nei settori aeroportuali, torna a farsi sentire dopo le numerose polemiche con Sea ed Airport, rinfocolate a seguito della chiusura per lavori di Linate e dell’avvio del progetto bridge.

«Lo sciopero – dichiara il cub – sarà contro l’utilizzo del welfare come discriminazione dei lavoratori e per l’introduzione del Premio di risultato fisso; contro l’imposizione della pausa a fine turno; per il rispetto dei 21 giorni per l’esposizione dei turni; per sollecitare l’adeguamento degli organici e l’assunzione dei lavoratori interinali; per la completa riapertura della mensa aziendale a Linate».

«Vogliamo – proseguono i membri del sindacato – la trasformazione dei contratti da part-time a full-time; l’omologazione del trattamento del personale, riconoscendo ai nuovi assunti lo stesso trattamento dei lavoratori ex Sea Handling. Infine, vogliamo la difesa del diritto allo sciopero, il rispetto della designazione dei minimi e una giusta informazione».

Il cub aggiunge inoltre che lo sciopero sarà aperto «a tutti i lavoratori, iscritti e non alla cub trasporti».