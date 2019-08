Allerta in Florida per l’arrivo dell’uragano Dorian

C’è grande preoccupazione negli Stati Uniti dove l’allerta è altissima per l’avvicinarsi dell’uragano Dorian alle coste della Florida. Classificato di categoria 4, ossia “estremamente pericoloso”, è stato definito dal presidente Donald Trump come potenzialmente “devastante“.

In tutto lo Stato sono in corso i preparativi per far fronte agli effetti del ciclone che si sta rafforzando e la cui furia minaccia circa dieci milioni di persone.

In alcune aree della Florida come la contea di Brevard, Palm Beach e Martin, sono state disposte delle evacuazioni obbligatorie. L’aeroporto internazionale di Orlando ha reso noto che interromperà le operazioni per i voli commerciali dalle 2 di notte del 2 settembre (ora locale).

Il video dell’Uragano Dorian visto dalla stazione spaziale internazionale: