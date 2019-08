La sicurezza stradale insegnata ai bambini, torna la “baby patente”

La Polizia Locale organizza, in occasione di “Sacconago in piazza”, la manifestazione “Baby patente a Sacconago” che, giunta alla 5° edizione, avrà luogo in piazza San Donato nella giornata di domenica 1 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

La Polizia locale sarà presente nel quartiere già nella mattinata, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: sarà infatti allestito uno specifico Gazebo con le strumentazioni di ultima generazione in dotazione al Comando, come gli etilometri e i precursori per il controllo dello stato d’ebrezza alcolica, i rilevatori di velocità dei veicoli, i sistemi di verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei veicoli, le foto-trappola, il kit per la verifica dei documenti, il tablet per la verifica dell’avvenuta revisione e assicurazione delle autovetture, ecc..

Gli agenti forniranno informazioni ai cittadini presenti rispondendo ai loro quesiti, ai loro dubbi o curiosità relativi alla specifica disciplina normativa ed alle modalità d’uso di tali strumentazioni. Nel pomeriggio i bambini che vorranno partecipare alla “Baby patente” assisteranno a un breve incontro formativo, tenuto dal Commissario Daniela Bettin, sulle principali norme di comportamento da tenere in qualità di pedone, di ciclista e di persona trasportata in auto.

Successivamente, scortati e guidati dagli agenti, tutti i bimbi seguiranno il percorso con le baby bici, le baby moto e le baby auto e, alla fine, a tutti verrà consegnata la “Baby Patente”. L’Assessore alla Sicurezza Massimo Rogora, nel complimentarsi per l’organizzazione dell’evento, auspica la massima partecipazione della cittadinanza: un’occasione d’incontro e di educazione alla cittadinanza responsabile e alla legalità rivolta ai più piccoli, ma anche agli adulti.