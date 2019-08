La terza giunta Antonelli sarà pronta per fine agosto

Un blitz in città per vedere come vanno i cantieri, con un occhio di riguardo per il cambio di viabilità davanti a Palazzo Gilardoni e per la nuova caserma, poi un passaggio a Villa Recalcati per fare un punto della situazione e poi di nuovo in Versilia per la pausa agostana.

Emanuele Antonelli attenderà settimana prossima per firmare le nomine dei nuovi assessori Laura Rogora (sport), Osvaldo Attolini (servizi sociali) e Giorgio Mariani (urbanistica). I nomi proposti dai partiti sono stati approvati dal primo cittadino, anche se non proprio digeriti fino in fondo. Il rimpasto, però, può aspettare mentre la crisi di governo a Roma trova il suo acme nel discorso del presidente dimissionario Conte e nel dibattito parlamentare.

Il sindaco di Busto e presidente della Provincia la seguirà dalla spiaggia e sotto il palco della Versiliana dove abitualmente presenzia con grande attenzione il dibattito politico estivo tra i vari big che vengono invitati. I prossimi saranno il governatore ligure Toti e il capogruppo al Senato della Lega Romeo.

La prossima settimana, dunque, la macchina amministrativa si rimetterà in moto con una squadra completa, chiudendo una lunghissima fase di incertezze che ha rallentato l’operato dell’amministrazione tra inchieste, arresti, dimissioni e fibrillazioni leghiste.