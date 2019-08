Quarantamila euro per mettere in sicurezza Luvinate

Nuovi cantieri in vista a Luvinate. Tra i piccoli comuni ammessi a finanziamento da parte di Regione Lombardia per la manutenzione del territorio, c’è anche l’amministrazione luvinatese che otterrà 40.000 euro.

I nuovi stanziamenti andranno ad aggiungersi ai 140.000 già ottenuti nel corso dell’anno e serviranno per completare le opere di messa in sicurezza della scuola, del centro sociale ma anche delle strade con asfalto nuovo e marciapiedi. I lavori partiranno già nelle prossime settimane.

Massima attenzione, inoltre, in questi giorni di tempo instabile al Parco del Campo dei Fiori e al sentiero 10 dove sono state fatte opere per la messa in sicurezza del sentiero ma anche del letto del torrente responsabile degli ultimi allagamenti per le vie luvinatesi a causa, soprattutto, dei detriti trascinati a valle dalla montagna non ancora bonificata dopo il grande incendio del 2017.