Si ribalta con l’auto, ferita una donna

Oggi, mercoledì 28 agosto, alle ore 18 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Luino sulla SP 61-via Turati per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato le barriere di protezione laterali si è ribaltata sulla carreggiata.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario che ha soccorso la donna di 48 anni. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi ma è stata comunque trasportata in ospedale a Luino per accertamenti.