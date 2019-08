I vantaggi e svantaggi di una smart home

Ormai tutto sta diventando smart, compresa la nostra casa e la nostra auto. Molti di noi forse non si rendono nemmeno conto che abbiamo tra le mani un dispositivo IoT, ovvero in grado di connettersi ad internet per trasmettere dati e automatizzare la nostra vita quotidiana. Il mondo dell’internet of things si sta espandendo sempre di più, con miliardi di dispositivi collegati ogni giorno, numero che secondo gli esperti è destinato ad aumentare esponenzialmente i prossimi anni. In futuro si prevede smart cities, ovvero città intelligenti, dove illuminazione stradale, sensori, viabilità urbana, tutto sarà gestito da dispositivi e sensori intelligenti. Mentre attendiamo questa nuova rivoluzione tecnologica, andiamo a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere una casa smart.

Gli impianti e i dispositivi per la smart home sono in grado di connettersi ad internet e dunque di svolgere delle funzioni autonome in base a dei comandi preimpostati attraverso delle app oppure attraverso gli assistenti vocali come quelli di Google o Amazon Alexa. Dunque luci, serrature, telecamere, riscaldamento… tutto può essere controllato attraverso lo smartphone, o ancora meglio tramite assistente che, connettendosi al WiFi di casa, gestisce e controlla il resto dei dispositivi connessi.

Naturalmente esistono dei pro e dei contro sull’installazione di questi dispositivi ed entrambi gli aspetti sono da tenere in considerazione prima di fare acquisti sconsiderati.

I vantaggi della smart home

Come si può intuire facilmente i vantaggi di una smart home sono essenzialmente dovuti al fatto che semplifica la nostra vita:

Si riducono i consumi elettrici

La casa può diventare più sicura

Tutto viene reso più immediato dall’automatizzazione.

Non serve essere esperti informatici per connettere la casa

Avremo un maggior controllo sulla casa

I prezzi sono ormai accessibili a tutti

Svantaggi della smart home

Come per ogni cosa anche i dispositivi smart e connessi ad internet hanno dei difetti e degli svantaggi, che è meglio conoscere prima di lanciarsi all’acquisto.

Funzionano solo attraverso una connessione internet

Avete bisogno di un’app o degli assistenti vocali per farli funzionare

Attenzione ai black out

Sono costantemente aggiornati dunque dovrete aggiornare il firmware – o a volte, il dispositivo è obsoleto dopo un paio d’anni.

Ci possono essere problemi di installazione con alcuni dispositivi

Non tutti sono compatibili con Google Home, Alexa o le app come IFTTT

Ci possono essere dei problemi di privacy

Proprio quest’ultimo punto può essere però evitato utilizzando dei sistemi di protezione delle connessioni come possono essere i protocolli Tor, che crittografano la rete, oppure le virtual private network. Cosa sono le VPN? Si tratta essenzialmente di un tunnel virtuale che scherma la nostra connessione da eventuali minacce esterne.

Insomma prima di procedere all’acquisto di un dispositivo smart valutate bene questi pro e contro e naturalmente verificate che il prodotto sia certificato e di buona qualità! Dopodiché non dovrete far altro che impostare le app… e tutto diventerà più semplice!