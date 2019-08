Visite guidate al Castello di Ussel

Proseguono anche nei mesi di agosto e settembre le visite guidate del castello di Ussel a Châtillon, uno dei più noti castelli medievali della Valle D’Aosta. Situato sulla cima di un costone roccioso, permetteva il controllo dell’imbocco della Valtournenche e del fondovalle della Dora Baltea.

Per prenotare una visita è possibile contattare l’Ufficio del Turismo di Saint-Vincent – Via Roma, n. 62 – dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, tel. 0166.512239. La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un massimo di 30 persone. Il costo è di € 5,00 a persona, gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Agosto

Sabato 31 agosto (alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16).

Settembre

Domenica 1° (alle 10, alle 11 e alle 12), venerdì 6 (alle ore 15 e alle 16), sabato 7 (alle 10 e alle 11), domenica 8 (alle 10, alle 11 e alle 12), venerdì 13 (alle ore 15 e alle 16), sabato 14 (alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16), domenica 15 (alle ore 10, alle 11 e alle 12), venerdì 20 e venerdì 27 (alle ore 15 e alle 16 ) e sabato 28 (alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16).