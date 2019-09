Alfredo Salvi al Punto d’Incontro

Venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), Alfredo Salvi presenterà il suo libro dal titolo “Fino a Dogali – una storia mai raccontata”, edito nel 2012 con i tipi di EMV Edizioni.

Il combattimento di Dogali (in Eritrea) del 26 gennaio 1887 produsse nel Paese una grandissima commozione. A quell’avvenimento in cui perirono oltre 400 nostri soldati, l’Italia improvvisamente si svegliò compatta con un nuovo sentimento nazionale non mutuato dai valori del Risorgimento, onorando compatta quei caduti.

Alfredo Salvi con questo racconto sul filo della memoria storica ripercorre gli ultimi mesi di vita di un suo concittadino realmente esistito, Virgilio Cerini. Partito volontario da Arcumeggia per l’Africa con tanti sogni, avrà la vita spezzata proprio su quelle colline di Dogali.

Un’opera che innesta nella narrazione storica il percorso individuale di un giovane artigliere costretto in fanteria, che si troverà sbalzato nell’Africa italiana della seconda metà dell’Ottocento. L’ingresso é libero.