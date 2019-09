Fiera del Castello 2019, dal murale di Ravo agli artisti di strada

Sarà Andrea “Ravo” Mattoni il gran protagonista del weekend della Fiera del Castello 2019. Il writer varesino, famoso per i maxi murali con opere d’arte classiche riprodotte con bombolette spray, è a Somma Lombardo per abbellire il centro città.

Sabato 14 settembre, alle 19, è in programma l’inaugurazione del suo ultimo lavoro sulla parete dell’ex Albergo Sempione (via Milano, 17): si tratta della riproduzione di un dipinto raffigurante “La Carità”, esposto al Castello Visconti di San Vito e attribuito alla scuola bolognese del Seicento. L’opera voluta dalla Giunta comunale nell’ambito dei festeggiamenti per il Sessantesimo anniversario dell’elevazione di Somma Lombardo a città.

«Valorizziamo un muro storico, quello dell’Albergo Sempione, molto caro ai sommesi – dichiara il sindaco Stefano Bellaria – e abbiamo scelto di realizzare un’opera non famosa ma legata alla nostra città. Ci piace anche il tema: è un’allegoria della carità, intesa come capacità di saper aiutare gli altri, per tirar fuori il meglio di sé, un bel messaggio artistico e ideale in un’epoca in cui prevale l’egoismo».

Il weekend della Fiera si apre venerdì 13 settembre con il tradizionale concerto del Corpo musicale “La Cittadina” nel cortile di Palazzo Viani Visconti. Appuntamento alle ore 21.

Sabato, dalle ore 19, va in scena per le vie del centro la seconda edizione di “StraVaganti”, festival degli artisti di strada quest’anno dedicato alla gentilezza. «Essere gentili va bene al cuore, al corpo, all’anima – ricorda la direttrice artistica Michela Prando – tutti gli artisti che parteciperanno al festival con la loro arte saranno chiamati a essere gentili, in modo clamoroso e poetico». Attivo anche lo stand gastronomico. Ingresso gratuito.

Domenica 15 settembre, dalle 9 alle 19, torna invece l’atteso appuntamento con la Fiera del Castello che si svolge sempre in centro città, da largo Sant’Agnese a piazza Carlo Ermes Visconti. Tra hobbisti, artigiani, commercianti e associazioni sommesi sono 158 le bancarelle iscritte alla 31esima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Accanto a prodotti tipici regionali e artigianali in esposizione e vendita lungo il Sempione, spazio anche ad attività per bambini presso il Palazzo comunale e gonfiabili e giochi in piazza Scipione.

Da segnalare:

Maestro Antonio Casagrande presenta il corso di intagliatori del legno che la Pro Loco organizza a partire da ottobre.

L’associazione “La Casa di Mago Merlino” mette in scena la favola animata “Ho incontrato un bosco incantato” (ore 11, 15 e 17 nel cortile del Palazzo comunale).

Presso lo stand della Pro Loco “Fragolayla”, un dolce creato per sostenere l’associazione “Progetto Layla Aps” che si occupa di aiutare donne e minori da ogni forma di violenza.

Domenica, nel corso della Fiera, il Lions Club Somma Lombardo e il reparto di Oculistica dell’Ospedale Bellini organizzano degli screening visivi gratuiti per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Dalle 10 alle 13 presso Palazzo Viani Visconti.

Durante il weekend, infine, il CAI di Somma Lombardo festeggia il Sessantesimo anniversario del Rifugio Somma, in val Formazza, con una mostra fotografica in Sala Fallaci con scatti d’epoca del rifugio (via Briante, 12). Inaugurazione sabato alle ore 11.