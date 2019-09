Gli studenti incontrano la scienza nei laboratori dell’Insubria

Come funziona il cuore? Come si compone una cellula? Come siamo fatti? Come si stabilisce il prezzo del cioccolato?

Sono tante le domande che hanno posto questa mattina i 691 alunni, soprattutto delle scuole primarie, del territorio varesino ai ricercatori dell’Università dell’Insubria.

Questa mattina, aule e laboratori di via Monte Generoso e via Dunant sono stati “invasi” dagli studenti di 15 diversi istituti del territorio che hanno aderito alla Notte dei Ricercatori, la manifestazione promossa in tutt’Europa dalla Commissione UE per avvicinare i giovani al mondo della ricerca.

« Li abbiamo accolti per mostrar loro cosa facciamo quando siamo chiusi nelle nostre aule di studio» ha spiegato la professoressa Marina Protasoni coordinatrice di questa iniziativa che, ogni anno, attira centinaia di giovanissimi studenti. Tante e diversificate le proposte offerte alle scolaresche, ognuna con un pacchetto speciale di attività.

C’è chi ha ascoltato la lezione sull’apparato scheletrico con tanto di scheletro come manichino, chi ha analizzato il lavoro del cuore, chi ha visto in diretta l’opera “demineralizzatrice” degli zuccheri contro i denti all’interno delle nostre bocche e ha imparato il valore difensivo dei dentifrici.

Ma si è parlato anche di economia con la spiegazione di come si stabilisce il prezzo di cioccolato o chewing-gum in base alla domanda del mercato. In un altro laboratorio, i piccoli scienziati hanno ricostruito la cellula, in tutte le sue parti, utilizzando il pongo colorato.

Una mattinata ricca di curiosità che ha visto la presenza anche del Rettore Angelo Tagliabue intervenuto per salutare i giovani ospiti, accompagnato dalle due assessore del Comune di Varese Rossella Dimaggio e Francesca Strazzi che hanno sottolineato il valore pedagogico dell’iniziativa “In una giornata di sensibilizzazione sull’ambiente” ha sottolineato l’assessore ai servizi educativi mentre la collega Strazzi si è complimentata per questo ennesimo esempio di apertura alla città dell’ateneo con cui si stanno facendo sempre più stretti i collegamenti e le sinergie.

E domani, sabato 28 settembre, giovani ricercatori dell’Insubria saranno in Piazza Monte Grappa con l’iniziativa «Piccoli passi per l’uomo, grandi passi per l’umanità», per ricordare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna.

IL PROGRAMMA DI SABATO 28 SETTEMBRE A VARESE

L’appuntamento è sabato 28 settembre in piazza Monte Grappa a Varese, dalle 14 alle 18 con partecipazione libera e gratuita. Ci sarà anche un’area dedicata allo sport, dove alle 17 il campione del mondo Leonardo Iomini, studente dell’Insubria, presenta un’esibizione di arti marziali vietnamite «Sa Long cuong».

Il rettorato, in via Ravasi 2, alle 16 accoglie la visita guidata della mostra «Lo spazio del contemporaneo: l’arte si fa in quattro per la ricerca», con opere di Francesco Cucci, Ferdinando Greco, Mariuccia Secol e Giorgio Vicentini.

In serata, alle 20.45, all’Osservatorio Astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori è in programma «Non solo Luna»: un concerto del coro dell’Università dell’Insubria diretto da Andrea Gottardello seguito dall’osservazione del cielo di settembre con la guida degli esperti.