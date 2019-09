Guendalina non c’è più, ma Olmo ha trovato una nuova amica

Mettetevi comodi perché quella che stiamo per raccontarvi è davvero una bella favola, di quella da narrare ai bambini la sera, prima di andare a dormire. Allora, ve la ricordate la storia della bella amicizia tra l’anatra e l’oca che vivevano a Cerro di Laveno? Giravano sempre in coppia e l’oca, Olmo o Gastone, così l’avevano battezzato gli abitanti di Laveno, difendeva a colpi di “starnazzamenti” e minacciose ali aperte la sua amica Guendalina.

Com’era nata quell’amicizia nessuno in realtà lo ha mai saputo, ma in paese erano abituati a vederle a spasso sempre insieme e per tutti erano l’esempio di un’amicizia vera e profonda. Ed ecco che cosa è accaduto: l’anatra è morta improvvisamente. Chi vive a Laveno racconta di aver sentito l’oca Olmo piangere e disperarsi per alcuni giorni. Poi la disperazione si è trasformata in una sorta di “depressione”: l’oca non si faceva avvicinare da nessuno. «Tranne che da me – racconta il fotografo Franco Aresi, autore, insieme a Daniela Casola, degli scatti che pubblichiamo – Non so per quale motivo ma non rifiutava mai un contatto con me».

Poi la svolta. «Una settimana fa – racconta ancora Aresi – una signora ha deciso a malincuore di portare la sua oca, che teneva nel giardino, al lago. I vicini non sopportavano lo starnazzare dell’animale e così lei l’ha lasciata libera, al lago. Non è stato “amore”a prima vista: Olmo era scettico e scontroso. Piano piano, però, l’altra oca è riuscita a conquistarsi la sua fiducia ed ora sono sempre a passeggio insieme».

Gli amici non si “sostituiscono” ma i nuovi incontri possono riservare sorprese. Chissà se Guendalina li guarda e sorride. A noi piace pensare di sì.