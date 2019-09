Le mongolfiere di Angera sono anche solidali

“Angera, la città della mongolfiera” è anche solidale. Il grande evento promosso lo scorso fine settimana da Idrovolo Sesto Calende in collaborazione con l’amministrazione comunale di Angera e l’associazione CortoMaggiore è stato un successo e presto il ricavato della manifestazione sarà donato alle tre associazioni del territorio beneficiarie dell’iniziativa: Amor, Fondazione Piatti onlus e Associazione Genitori Bambini Down.

L’affluenza per assistere ai voli delle mongolfiere e allo spettacolo notturno dei Balloon Night Glow è stata da record: gli organizzatori hanno registrato circa 8mila presenze. Nonostante l’anticipazione della manifestazione per sfuggire al maltempo in arrivo, molte sono state le persone che hanno potuto provare l’ebbrezza di un’ascensione vincolata sull’aerostato. Per alcuni di loro – sponsor della manifestazione e fotografi – l’emozione è stata ancora maggiore: domenica mattina sono stati protagonisti della prima epica traversata del Lago Maggiore in mongolfiera da Angera ad Arona.

Tutte queste attività sono state rese possibili da un team di volontari composto da soci di Idrovolo, piloti di mongolfiere inglesi e flight attendants della compagnia easyJet giunti sul posto per sostenere l’evento benefico e piloti di Arcadia Fly Team, che hanno messo a disposizione la loro mongolfiera didattica per illustrarne le caratteristiche a circa 800 curiosi. Ma la manifestazione ha avuto altre attività a corollario: la rievocazione storica della vita di Leonardo nel cinquecentenario dalla morte a cura di Quelli del 63, le esibizioni delle scuole di Danza Classica e Step by Step, il Memorial per i due piloti scomparsi Alberto Arlotta e Arturo Santella (un commovente momento in sala consiliare), la presenza di stand delle associazioni e di Salus col percorso sensoriale e dei Paramotoristi di Volopuro. Alla due-giorni hanno preso parte anche Marco Limbiati, speaker dell’evento e la band Lost & Found che ha suonato durante lo spettacolo dei Balloon Night Glow. Non sono mancate anche le specialità gastronomiche dello Street Food e le attrazioni per i bambini. Tutto sotto la regia di una piccola associazione di volontari che insieme ai partner e agli sponsor ha voluto regalare ad Angera uno spettacolo unico e sostenere le associazioni del territorio. Una proposta che è piaciuta molto anche a Leonardo Helicopters, il maggiore sponsor della manifestazione, che è intervenuta – nella sua giornata celebrativa intitolata “In Leonardo, insieme” – con alcuni passaggi di velivoli in formazione sopra le mongolfiere.