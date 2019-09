Il Parco di notte e la tendata, senza mamma né papà

Il Parco del Lura propone ai bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni la possibilità di un weekend all’insegna dell’avventura, con passeggiata notturna armati di torce e curiosità e una tendata nel bosco da condividere con gli amici, senza genitori!

Si tratta della prima edizione di “Campeggio notturno al Parco Lura” in programma da venerdì 11 ottobre a sabato 12, in compagnia degli educatori di Koinè cooperativa sociale.

I bambini avranno la possibilità di avventurarsi al crepuscolo, e con guide esperte, in una passeggiata notturna sensoriale, immersi nella natura tra bosco e aree umide. Al rientro alla base una pizza per tutti da gustare in compagnia e poi letture di racconti fantastici fino al momento del sonno.

I bambini passeranno la notte in tenda, avvolti nel sacco a pelo, in attesa del dolce risveglio mattutino.

Il ritrovo è al Centro Biodiversità Parco Lura di Lomazzo (CO), con ingresso su via Brianza.

Per info costi e iscrizioni scrivere a centrobiolura@koinecoopsociale.it oppure 320 9572736.