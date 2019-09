Un pomeriggio di riciclo creativo nel Parco Altomilanese

Il Parco Altomilanese aderisce alla manifestazione “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente con “Riciclando”, un intero pomeriggio di giochi del riciclo dedicati ai bambini.

L’appuntamento è per domenica 29 settembre alle ore 15 con i tanti laboratori proposti dagli animatori della cooperativa Energica-mente, tutti dedicati al riciclo creativo in cui anche mamma e papà possono cimentarsi assieme ai loro bambini per costruire oggetti e giocattoli, dando nuova vita a carta, cartone e plastica.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Ingressi al parco: da dietro la ex Mostra del Tessile di Busto Arsizio o dal quartiere Mazzafame, via Azimonti a Legnano .

Per maggiori informazioni 0331 548766 – 348 4020646 oppure www.parcoaltomilanese.it.