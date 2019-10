Burattini, dolcetti e scherzetti

Giovedì 31 ottobre ad Angera si festeggia Halloween con una duplice iniziativa.

Alle 17.30 ritrovo nella piazzetta ex Sama in via Mario Greppi per un giro tutti insieme per “dolcetti e scherzetti” per le vie del paese. I bambini dovranno essere accompagnati da adulti. Gli organizzatori consigliano inoltre di armarsi di una borsa per la raccolta delle caramelle e di una bottiglietta con il tappo.

Alle 18, sempre nella piazzetta ex Sama, spettacolo di burattini della Compagnia Roggero che presenta “Stuf, Mago Merlino e il Mistero di Aglioevino”. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in sala consiliare.

Ingresso libero.

Qui la locandina con i dettagli