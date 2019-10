Easy Ryder, il più famoso “film di strada” torna al Cineforum delle Arti

Giovedì 17 ottobre, restaurato dalla cineteca di Bologna, viene proiettato alle Arti il film di Dennis Hopper Easy rider con Peter Fonda, Jack Nicholson, Karen Black, Dennis Hopper, Luana Anders, Antonio Mendoza.

Wyatt e Bill (Peter Fonda e Dennis Hopper), dopo aver trasportato un quantitativo ingente di droga dal Messico agli Stati Uniti, acquistano due chopper e partono dalla California alla volta del carnevale di New Orleans. Il loro è il sogno americano su due ruote, è un viaggio di libertà attraverso uno dei luoghi più affascinanti della terra, e la porzione di cielo e paesaggio a loro disposizione rende l’idea d’infinite possibilità.

Lungo il percorso, Bill e Wyatt (Capitain America) incontrano e danno un passaggio a un hippie, che li conduce tra la sua gente in una comune: qui la tolleranza e l’armonia regnano incontrastate, e la convivenza pacifica di questa struttura estranea alla società convenzionale è l’emblema di quanto accadrà poi: la comune è l’oasi simbolica e verdeggiante in mezzo a un deserto aspro e irto di insidie, un non luogo dove poter assaporare la felicità di un bagno discinto assieme a due ragazze in una sorgente d’acqua calda.

Il film di Dennis Hopper, vietato ai minori di 14 anni, è considerato il manifesto cinematografico della controcultura americana di quegli anni, così come Ginsberg e Kerouac rappresentarono le icone letterarie della medesima.

Introduzione e commento alla pellicola sono a cura di Alessandro Leone.