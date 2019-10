La Prefettura crea il sistema di “controllo di vicinato”

La Prefettura di Varese, ha promosso la definizione di un protocollo d’intesa con i Comuni interessati ad iniziative di controllo del vicinato.

L’iniziativa si colloca in un quadro nel quale la sicurezza è sempre più percepita dai cittadini come un diritto primario e componente indispensabile della qualità della vita.

A fronte dell’incrementato livello di sensibilità sul tema, è necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza che sia orientato verso un modello di collaborazione interistituzionale, attraverso cui le Istituzioni pubbliche ed

anche soggetti privati, ciascuno nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, realizzino in sinergia attività idonee a fronteggiare e cogliere tempestivamente fenomeni che turbino l’ordinato vivere sociale e civile.

Nell’intento di disciplinare tale tipologia di attività in modo uniforme sul territorio provinciale, la Prefettura di Varese ha predisposto un Protocollo d’intesa denominato Progetto “ controllo del vicinato”, concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed approvato dal Ministero dell’Interno.

Il documento verrà sottoscritto dal Prefetto di Varese, Enrico Ricci, i Sindaci dei 58 Comuni aderenti al progetto e dai vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

L’illustrazione del progetto e la sottoscrizione del Protocollo avranno luogo a Villa Recalcati, mercoledì 2 ottobre ore 11.

I Comuni aderenti sono : Albizzate – Arsago Seprio – Azzate – Barasso – Bardello – Besnate – Besozzo – Bregano – Busto Arsizio – Cadegliano Viconago – Cantello – Carnago – Caronno Pertusella – Casorate Sempione – Cassano Magnago – Castellanza – Castelseprio – Castiglione Olona – Castronno – Cavaria con Premezzo – Cislago – Clivio – Comerio –

Fagnano Olona – Ferno – Gallarate – Gavirate – Gerenzano – Golasecca – Gorla Maggiore – Gorla Minore – Ispra – Jerago con Orago – Lavena Ponte Tresa – Laveno Mombello – Leggiuno – Lonate Pozzolo – Luino – Luvinate – Malgesso – Marnate – Mercallo – Morazzone – Oggiona con Santo Stefano – Olgiate Olona – Orino – Saltrio – Sangiano – Solbiate Arno – Solbiate Olona – Somma Lombardo – Taino – Tradate – Vedano Olona – Venegono Inferiore – Venegono Superiore – Vergiate – Viggiù.